Рекламу оккультных услуг обсудят эксперты псковского УФАС

18:01, 29 апреля 2017, ПАИ

11 мая в 11:00 состоится очередное заседание экспертного совета по применению законодательства о рекламе при Управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области, по адресу: Псков, улица Кузнецкая, дом 13, 2-й этаж. Об этом Псковскому агентству информациии сообщили в пресс-службе псковского УФАС.

На заседании будут обсуждаться результаты деятельности ведомства за 1 квартал 2017 года, а также вопросы, связанные с использованием в рекламе денежных знаков, их изображений и символов; рекламой оккультных услуг (народные целители, гадалки, маги); рекламой товаров, работ, услуг с использованием бесплатных стимулирующих подарков, в том числе с использованием смс-сообщений.

Приглашаются все заинтересованные лица.