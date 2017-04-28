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Экономика

Рекламу оккультных услуг обсудят эксперты псковского УФАС

11 мая в 11:00 состоится очередное заседание экспертного совета по применению законодательства о рекламе при Управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области, по адресу: Псков, улица Кузнецкая, дом 13, 2-й этаж. Об этом Псковскому агентству информациии сообщили в пресс-службе псковского УФАС. 

На заседании будут обсуждаться результаты деятельности ведомства за 1 квартал 2017 года, а также вопросы, связанные с использованием в рекламе денежных знаков, их изображений и символов; рекламой оккультных услуг (народные целители, гадалки, маги); рекламой товаров, работ, услуг с использованием бесплатных стимулирующих подарков, в том числе с использованием смс-сообщений. 

Приглашаются все заинтересованные лица.

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