Две фуры загорелись на таможне в Себежском районе
29 апреля в 2:26 в городском поселении Сосновый Бор Себежского района на стоянке таможенного поста МАПП «Бурачки» загорелись тягачи «DAF XF» и «Volvo FH». Как стало известно Псковскому агентству информации, первая фура принадлежит Литве, вторая - Украине.
Огонь повредил кабины грузовиков с рефрижераторами, гружеными продуктами питания. Кроме того, 40-летний водитель украинского Volvo получил ожоги 1-2 степени левой кисти и шеи, от госпитализации пострадавший отказался.
Предположительная причина возгорания - короткое замыкание в кабине Volvo.