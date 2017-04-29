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Две фуры загорелись на таможне в Себежском районе

29 апреля в 2:26 в городском поселении Сосновый Бор Себежского района на стоянке таможенного поста МАПП «Бурачки» загорелись тягачи «DAF XF» и «Volvo FH». Как стало известно Псковскому агентству информации, первая фура принадлежит Литве, вторая - Украине.

Огонь повредил кабины грузовиков с рефрижераторами, гружеными продуктами питания. Кроме того, 40-летний водитель украинского Volvo получил ожоги 1-2 степени левой кисти и шеи, от госпитализации пострадавший отказался.

Предположительная причина возгорания - короткое замыкание в кабине Volvo.

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