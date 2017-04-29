170 мин уничтожены вблизи мемориала «Чертова Гора» в Пушкиногорском районе
28 апреля специалисты инженерно-технического отдела 76-й дивизии уничтожили 170 минометных мин диаметром 82 миллиметра, обнаруженных вблизи воинского мемориала «Чертова Гора» в Пушкиногорском районе. Об этом стало известно Псковскому агентству информации.
В этот же день группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова в районе деревни Вышегород Дедовичского района обезвредила 16 50-миллиметровых минометных мин и 2 82-миллиметровых. В районе деревни Елены Островского района обезврежена ещё одна 82-миллиметровая мина.