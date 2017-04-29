Авария в газорегуляторном пункте ликвидирована в великолукской деревне Кислово

11:08, 29 апреля 2017, ПАИ

В Великолукском районе в деревне Кислово ликвидировали аварию, в результате которой без газа, тепла и горячей воды остались 3 многоквартирных и 8 частных домов, в которых проживают 174 человека. Об этом стало известно Псковскому агентству информации.

Напомним, 26 апреля в 22:55 в деревне сработало отключающее устройство в газорегуляторном шкафном пункте. 27 апреля проводились пуско-наладочные работы. В 10:00 28 апреля газоснабжение, отопление и горячее водоснабжение было восстановлено в полном объеме.