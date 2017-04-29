Баня сгорела в Стругах Красных из-за короткого замыкания

11:51, 29 апреля 2017, ПАИ

28 апреля в 9:15 в Стругах Красных по улице Советской, 51 загорелась баня. Как стало известно Псковскому агентству информации, в строении сгорела кровля, повреждено потолочное перекрытие по всей площади, в углу зафиксирован прогар на площади 3 кв. метра. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Огнеборцы спасли 2 жилых дома.

В 14:15 в Пыталовском районе в деревне Вышгородок в неэксплуатируемом строении сгорело 360 кв. метров кровли. Причина – занесение постороннего источника огня.