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Общество

Международный день танца отмечается 29 апреля

29 апреля празднуется Международный (Всемирный) день танца. Как сообщает calend.ru, этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета». В этот день профессиональный праздник отмечают коллективы театров оперы и балета, современные танцевальные труппы, ансамбли современного бального и народного танца и другие, как профессиональные, так и самодеятельные артисты. 

Также сегодня в мире отмечается День астрономии, старт которому был дан в 1973 году в Калифорнии. В этот день тысячи астрономических клубов, научных музеев, обсерваторий, планетариев во многих странах проводят множество мероприятий, включая публичные лекции знаменитых космонавтов, телеконференции, совместные проекты, массовые показы звездного неба. В школах проходят специальные занятия по основам астрономии, а на выставках можно продегустировать космическую еду.

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