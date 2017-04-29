День ветеринарного врача празднуют в мире 29 апреля

12:50, 29 апреля 2017, ПАИ

Ежегодно в последнюю субботу апреля во многих странах мира отмечается Международный день ветеринарного врача, который был учреждён Всемирной ветеринарной в 2000 году.

Как сообщает calend.ru, исторической родиной ветеринарии считается Франция. В XVIII веке в Лионе открылась первая школа для врачей, которые лечили животных. Ее основал Людовик XV, чтобы остановить эпидемии, уничтожавшие большое количество домашнего скота. Однако ветеринарные навыки зародились намного раньше: скот во все времена был дорог крестьянам, и о нем старались заботиться, берегли его от всяческих напастей, лечили от болезней народными методами. Сегодня ветеринарные врачи работают в клиниках, на ветеринарных станциях, в зоопарках, на предприятиях сельского хозяйства. Их подготовкой в России занимаются десятки специализированных учебных заведений — средних специальных и высших.

В России отмечается еще один похожий профессиональный праздник — Православный день ветеринара. Об его учреждении объявил в 2011 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Православный день ветеринара празднуется 31 августа – в День святых мучеников Флора и Лавра, к которым принято обращаться с молитвой о здоровье домашних животных.