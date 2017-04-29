День памяти жертв применения химоружия отмечается в мире 29 апреля

09:45, 29 апреля 2017, ПАИ

День памяти жертв применения химического оружия отмечается в мире 29 апреля с 2006 года. Как сообщает calend.ru, в этот день в 1997 году вступила в силу Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.

Впервые химическое оружие было применено в годы Первой мировой войны (1914-1918), сначала Германией, а затем и другими странами. В дальнейшем химическое оружие использовалось Италией против Эфиопии, Японией против Китая, США против Кореи и Вьетнама, в ходе ирано-иракского конфликта. В 1993 году в Париже полномочные представители 130 государств мира подписали Конвенцию. Её участники обязались не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать или не сохранять, не передавать, не применять химическое оружие и не проводить военных приготовлений к его применению; не помогать, не поощрять или не побуждать каким-либо образом кого бы то ни было к нарушению Конвенции; не использовать химические средства борьбы с беспорядками в качестве средств ведения войны; уничтожить все запасы химического оружия и объекты по его производству не позже 10 лет после вступления Конвенции в силу. В 2006 году этот срок был продлен на 5 лет. Третья Конференция государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия, состоявшаяся 8–19 апреля 2013 года в Гааге (Нидерланды), приняла на основе консенсуса политическую декларацию, подтверждающую «безоговорочную приверженность» государств-участников глобальному запрету химического оружия. Участниками Конвенции являются 188 государств (на 2010 год), которые должны уничтожить все задекларированные запасы химического оружия. 98% запасов химического оружия в мире находится в руках стран – членов Конвенции. При этом ряд государств не присоединились к Конвенции, и у них нет никаких обязательств перед международным сообществом.

Отмечая этот день, государства-члены ООН подтверждают приверженность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), главная задача которой — следить, как идет процесс уничтожения химоружия в мире, и принимать меры для того, чтобы оно более не производилось. Кроме того, организация оказывает помощь государствам, которые подвергаются угрозе применения химического оружия, и поощряет международное сотрудничество в развитии мирной химии.