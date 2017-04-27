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Политика

Митинг в рамках общероссийской акции «Надоел» проходит в Пскове

29 апреля в Пскове в «гайд-парке» на Четырех углах проходит митинг в рамках общероссийской акции «Надоел», организованной движением «Открытая Россия».

Как передаёт кореспондент Псковского агентства информации, участники митинга планируют собрать подписи под обращением к президенту РФ Владимиру Путину с требованием не выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства в 2018 году.

Ранее сообщалось, что движение «Открытая Россия», созданное по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, признано нежелательной организацией

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