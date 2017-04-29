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Общество

Торжество для сотрудников МЧС прошло в Пскове накануне Дня пожарной охраны

28 апреля в Доме Офицеров в честь празднования Дня пожарной охраны, который отмечается 30 апреля, состоялось торжественное мероприятие, на котором присутствовали руководство Главного управления МЧС России по Псковской области и личный состав пожарной охраны субъекта, а также представители ветеранской организации и областного отделения «Всероссийское добровольное пожарное общество». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

С приветственным словом перед собравшимися выступил врио начальника ГУ МЧС России по Псковской области полковник Евгений Сычёв. В своём выступлении он подвёл краткие итоги деятельности за год и отметил, что благодаря слаженной работе всех подразделений ведомства в целом и непосредственно сил пожарной охраны снизилось количество пожаров, гибели людей при них и материального ущерба. «Несмотря на совершенство техники, основу государственной противопожарной службы составляют люди, отличительными качествами которых всегда являлась смелость, мужество и сила духа, ведь они подвергают свою жизнь опасности практически ежедневно», - отметил Евгений Сычёв и пожелал пожарным крепкого здоровья, новых успехов в нелёгком, но почётном деле на благо обеспечения безопасности жителей области.

Продолжили официальную часть мероприятия председатель Совета ветеранов Главного управления МЧС России по Псковской области Александр Тёркин и заместитель председателя Псковского отделения ВДПО Анна Самойлова.

Традиционно в предпраздничный день наиболее отличившиеся сотрудники и ветераны пожарной охраны получили награды: медали и нагрудные знаки.  В ходе мероприятия перед присутствующими с номерами художественной самодеятельности выступали приглашенные творческие коллективы Пскова и представители подразделений МЧС.

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