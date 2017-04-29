100 противопожарных листовок появились на Кузбасской Дивизии в Пскове

14:23, 29 апреля 2017, ПАИ

28 апреля государственный инспектор Пскова по пожарному надзору Дмитрий Иващенко совместно с заместителем директора ООО УК «Жилсервис» провели профилактический рейд по предотвращению пожаров в жилом секторе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Рейдом был охвачен жилой сектор, расположенный по улице Кузбасской Дивизии. В ходе рейда были распространены и расклеены информационные листовки в количестве 100 штук, проведены профилактические беседы с гражданами и сотрудниками управляющей организации ООО УК «Жилсервис» по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и эксплуатации бытового газового оборудования.

Проинструктированы под роспись 12 человек.