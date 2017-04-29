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Стилисты и член избиркома вошли в состав жюри полуфинала «Миссис Псков 2017»

В состав жюри полуфинала конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2017», который состоится 29 апреля в 16:00 в ТРК «Акваполис», войдут четыре человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы конкурса.

Так, конкурсанток будут оценивать член избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса Илья Можаев, руководитель лаборатории стиля «Glance», стилист, руководитель модных медиа-проектов Елена Новичкова, директор модельного агентства «Дива Моделс», стилист, дизайнер Ольга Василькова и победительница «Миссис Псков 2016», обладательница титула «Business Woman» на конкурсе красоты и таланта «Миссис России Мира 2016» Юлия Григорьева.

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