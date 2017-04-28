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Спорт

Кубок Псковской области по кудо стартует в спорткомплексе «Олимп»

29 апреля в спорткомплексе «Олимп» в деревне Борисовичи пройдёт Кубок Псковской области по кудо. Как сообщили Псковскому агентству информаци в пресс-службе администрации Псковской области, поединки начнутся в 11:00. Официальное открытие запланировано на 14:00, закрытие - на 17:00. 

В соревнованиях примут участие спротсмены 2004 года рождения и старше. На турнире будет вестись командный зачет, по итогам которого команды, занявшие первые три места, получат специальные кубки и призы от спонсоров. Также будут вручены специальные призы: «За волю к победе», «За лучшую ударную технику», «За лучшую борцовскую технику», «За лучший поединок турнира». 

Также сегодня состоится Чемпионат Псковской области по мини-футболу среди ветеранов. Состязания пройдут в Гдове на городском стадионе.

Кроме того, с 28 по 30 апреля в Доме спорта (Псков, Набережная реки Великой, 16) проходит финал Чемпионата Псковской области по волейболу среди мужских и женских команд.

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