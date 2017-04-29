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Общество

Из-за погодных условий общегородской субботник в Пскове перенесен на май

Единый день уборки города Пскова, намеченный на 29 апреля, перенесён из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. О новой дате проведения общегородского субботника будет сообщено дополнительно.

Псковичей приглашают присоединиться к массовой уборке города и привести в порядок придомовые территории, организовав собственные субботники в мае.

В Единый день уборки города на субботник выйдут сотрудники аппарата и структурных подразделений администрации Псковской области, органы местного самоуправления, муниципальные учреждения и предприятия.

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