Из-за погодных условий общегородской субботник в Пскове перенесен на май
Единый день уборки города Пскова, намеченный на 29 апреля, перенесён из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. О новой дате проведения общегородского субботника будет сообщено дополнительно.
Псковичей приглашают присоединиться к массовой уборке города и привести в порядок придомовые территории, организовав собственные субботники в мае.
В Единый день уборки города на субботник выйдут сотрудники аппарата и структурных подразделений администрации Псковской области, органы местного самоуправления, муниципальные учреждения и предприятия.