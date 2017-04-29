Массовые проверки водителей проводят сотрудники ДПС в Пскове

13:37, 29 апреля 2017, ПАИ

29, 30 апреля и 2 мая сотрудники ГИБДД проведут в Пскове массовые проверки водителей с целью выявления нарушений Правил дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сегодня утром нарушителей ловили возле телецентра по Рижскому проспекту, 71. 30 апреля с 10:00 до 10:30 сотрудники ДПС будут дежурить на площади Победы, 2 мая с 16:30 до 17:00 - на площади Героев Десантников.

Основными целями мероприятия являются проверка водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выявление нарушений правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также установление лиц, уклоняющихся от сдачи водительских удостоверений, подлежащих изъятию.