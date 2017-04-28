Российские десантники состязаются в стрельбе и многоборье

17:44, 29 апреля 2017, ПАИ

На базе 242-го Омского учебного центра ВДВ и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища проходят чемпионаты Воздушно-десантных войск. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Предварительно до состязаний войскового уровня проводились отборочные мероприятия, на которых из более 2000 десантников были отобраны около 100 победителей. На финальных соревнованиях каждое соединение представляют 7 человек в Чемпионате по стрельбе из штатного оружия и 5 человек - в Чемпионате по воздушно-десантному многоборью (летнему).

В чемпионатах ВДВ будут участвовать смешанные команды, состоящие из десантников проходящих военную службу по призыву и по контракту.

Всего в финальных мероприятиях состязаний войскового уровня примут участие около 100 военнослужащих ВДВ, в том числе более 40 призеров чемпионатов по парашютному спорту.