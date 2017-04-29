Воинское захоронение в Назимово благоустроил Госкомитет региона по транспорту
28 апреля сотрудники Государственного комитета Псковской области по транспорту провели субботник по уборке и благоустройству территории воинского захоронения в деревне Назимово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.
Субботник приурочен к 72-й годовщине Победы над немецко-фашистскими захватчиками.
В данном захоронении погребены и перезахоронены более 500 бойцов и офицеров РККА, погибших в боях и умерших от ран.