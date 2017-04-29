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Общество

Воинское захоронение в Назимово благоустроил Госкомитет региона по транспорту

28 апреля сотрудники Государственного комитета Псковской области по транспорту провели субботник по уборке и благоустройству территории воинского захоронения в деревне Назимово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете. 

Субботник приурочен к 72-й годовщине Победы над немецко-фашистскими захватчиками.

В данном захоронении погребены и перезахоронены более 500 бойцов и офицеров РККА, погибших в боях и умерших от ран.

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