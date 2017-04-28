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Культура

Большая программа к майским праздникам подготовлена в музее-заповеднике «Михайловское»

Большая программа к майским праздникам подготовлена в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, первыми в череде событий стоят две литературно-музыкальные гостиные в Михайловском и Тригорском. При этом одна из них — в мемориальной усадьбе поэта — посвящена столетию со дня рождения выдающегося русского графика Василия Звонцова, чьи жизнь и творчество связаны с псковскими пушкинскими местами.

Помимо этого, в ближайшие дни можно будет стать участником фольклорной программы «Ягорий-свет» в музейном комплексе «Пушкинская деревня» в Бугрово; посмотреть новый спектакль кукольного театра «Петрушкина баловня» — «Сказку о Золотом петушке» в «Доме мельника»; побывать на концерте, который ко Дню победы даст в Научно-культурном центре музея актёр театра и кино, заслуженный артист России Александр Цуркан.

Информация о месте, дате и времени проведения мероприятий опубликована на официальном сайте «Михайловского».

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