Ночной танковый бой увидят посетители форума «Армия-2017»

16:47, 29 апреля 2017, ПАИ

Ночной динамический показ бронетехники с реальной стрельбой и поражением мишеней устроит Минобороны РФ для посетителей международного военно-технического форума «Армия-2017», который пройдет с 22 по 27 августа в подмосковном парке «Патриот».. Об этом сообщил заместитель начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ генерал-майор Роман Кордюков, пишет ТАСС.

«Практически сформирован замысел динамического ночного показа - это бой. Будем осуществлять трансляцию фактического поражения целей, все необходимые условия для зрителей будут созданы», - рассказал Роман Кордюков в эфире «Эха Москвы».

Кроме того, в рамках выставки на озере Комсомольское запланирован дневной расширенный показ новой морской робототехники. Роман Кордюков добавил, что в рамках форума пилотажные группы из России, Китая, Турции, Индии и Швейцарии выступят в небе Подмосковья. «Мы ожидаем наличие в динамическом показе вооружения и военной техники от наших зарубежных коллег. В том числе министерством обороны проводится сейчас работа по участию в форуме пилотажных групп Китайской Народной Республики, Республики Индия, Швейцарской Конфедерации, Турецкой Республики", - отметил он. От российских Воздушно-космических сил будут участвовать несколько пилотажных групп.