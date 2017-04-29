Мусор со свалок вывезли к домам крымских чиновников, отвечающих за уборку

17:15, 29 апреля 2017, ПАИ

В Крыму общественники выгрузили мусор возле дома главы администрации Просторненского сельского поселения Джанскойского района Владимира Маниленко и под двери кабинета заместителя главы администрации Белогорска Вячеслава Курбанова. Как сообщается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, таким образом активисты реализовали обещания главы Республики о выгрузке мусора под двери должностных лиц органов местного самоуправления, отвечающих за уборку.

Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев напомнил, что на территории этих муниципалитетов остаются не ликвидированными свалки отходов по 10 тысяч кубометров. «Меры по их ликвидации не принимаются на протяжении длительного времени», - отметил министр.

По факту несанкционированного размещения отходов Минприроды Крыма возбудило административное расследование в отношении не установленного круга лиц.