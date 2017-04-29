Псковские активисты «Трезвой России» вышли на субботник

16:29, 29 апреля 2017, ПАИ

29 апреля псковские активисты Федерального проекта «Трезвая Россия» вышли на субботник, несмотря на то, что Единый день уборки города перенесли на май. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в проекте.

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«Для нас был не приятен тот факт, что большинство мусора - это пустые бутылки из-под алкогольной продукции. Мы прекрасно понимаем, что мусорят, в основном, жители, находящиеся в нетрезвом состоянии. Считаю нужным проводить субботник постоянно, поддерживать чистоту города», - отметил региональный координатор Федерального проекта «Тревзая Россия» Элхан Мехтиев.