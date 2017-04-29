0
17:24
Маленькие чемпионы будут соревноваться в Пскове 30 апреля
15:58
До +13 градусов прогнозируется в Псковской области 30 апреля
13:37
Массовые проверки водителей проводят сотрудники ДПС в Пскове
11:29
Стилисты и член избиркома вошли в состав жюри полуфинала «Миссис Псков 2017»
10:37
Из-за погодных условий общегородской субботник в Пскове перенесен на май
22:38
Два в одном
21:48
В Пскове изменится схема движения городских автобусов при проведении эстафеты «Псковской правды»
Еще новости
Общество

Псковские активисты «Трезвой России» вышли на субботник

29 апреля псковские активисты Федерального проекта «Трезвая Россия» вышли на субботник, несмотря на то, что Единый день уборки города перенесли на май. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в проекте. 

«Для нас был не приятен тот факт, что большинство мусора - это пустые бутылки из-под алкогольной продукции. Мы прекрасно понимаем, что мусорят, в основном, жители, находящиеся в нетрезвом состоянии. Считаю нужным проводить субботник постоянно, поддерживать чистоту города», - отметил региональный координатор Федерального проекта «Тревзая Россия» Элхан Мехтиев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Маленькие чемпионы будут соревноваться в Пскове 30 апреля
29 апреля 2017
Маленькие чемпионы будут соревноваться в Пскове 30 апреля
До +13 градусов прогнозируется в Псковской области 30 апреля
29 апреля 2017
До +13 градусов прогнозируется в Псковской области 30 апреля 1
Массовые проверки водителей проводят сотрудники ДПС в Пскове
29 апреля 2017
Массовые проверки водителей проводят сотрудники ДПС в Пскове 1
Стилисты и член избиркома вошли в состав жюри полуфинала «Миссис Псков 2017»
29 апреля 2017
Стилисты и член избиркома вошли в состав жюри полуфинала «Миссис Псков 2017» 1
Из-за погодных условий общегородской субботник в Пскове перенесен на май
29 апреля 2017
Из-за погодных условий общегородской субботник в Пскове перенесен на май 1
В Пскове изменится схема движения городских автобусов при проведении эстафеты «Псковской правды»
28 апреля 2017
В Пскове изменится схема движения городских автобусов при проведении эстафеты «Псковской правды»
Опубликованы списки забегов псковского конкурса «Маленький чемпион»
28 апреля 2017
Опубликованы списки забегов псковского конкурса «Маленький чемпион»
Из-за ремонтных работ на Рижском проспекте образовалась пробка
28 апреля 2017
Из-за ремонтных работ на Рижском проспекте образовалась пробка 3

Идет загрузка...