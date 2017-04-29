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Общество

50-летие отметил псковский детский сад «Солнышко»

28 апреля в Пскове детский сад №18 «Солнышко» отметил 50-ю годовщину со дня основания. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на торжественный вечер были приглашены представители органов власти, родители, гости. Для них воспитанники дошкольного учреждения подготовили праздничный концерт, на котором звучали стихи, песни, танцы. Концертная программа сопровождалась поздравлениями и награждениями.

От имени главы Пскова Ивана Цецерского коллектив и воспитанников дошкольного учреждения с юбилеем поздравил депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин: «Работа в детском саду требует огромной самоотдачи. Вы дарите детям любовь, заботу, радость. Выполняете высокую благородную миссию - воспитываете будущее поколение нашего города. Благодаря вашему профессионализму, детский сад успешно развивается, а дети чувствуют себя, как дома». В конце своего выступления Григорий Турчин пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых творческих идей.

Поздравления и пожелания дальнейшей успешной работы прозвучали также от представителей Управления образования администрации Пскова.

Заведующая детским садом Нелли Яронская поблагодарила гостей за добрые пожелания и выразила слова признательности руководству города за внимание к учреждению и системе образования в целом.

Детский сад №18 был основан в 1967 году. За годы работы  учреждение выпустило более 2-х тысяч ребят. На сегодняшний день в детском саду 6 групп, в которых воспитываются более 120 детей. Воспитанники детского сада регулярно принимают участие в конкурсах международного, федерального и муниципального уровня и завоевывают призовые места.

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