45 человек собрал митинг «Открытой России» в Пскове

16:20, 29 апреля 2017, ПАИ

45 человек приняли участие в митинге «Открытой России» в Пскове 29 апреля по данным УМВД по Псковской области. При этом, как сообщили Псковскому агентству информации в региональном Управлении внутренней политики, организаторы указывали в уведомлении, что в митинге могут принять участие до 200 человек.

Добавим, что символики «Открытой России» на мероприятии не было, однако можно было наблюдать флаги и транспаранты националистических организаций. Также в митинге приняли участие известные в Пскове представители националистического движения: Григорий Павлов (также известный как «Гоша-Ариец»), Дмитрий Беляев и Вадим Гузынин.

Напомним, участники митинга, организованного в рамках общероссийской акции «Надоел», намеревались собрать подписи под обращением к президенту РФ Владимиру Путину с требованием не выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства в 2018 году.

Ранее сообщалось, что движение «Открытая Россия», созданное по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, признано нежелательной организацией.