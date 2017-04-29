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Общество

Маленькие чемпионы будут соревноваться в Пскове 30 апреля

30 апреля в Пскове в спорткомплексе «Олимп» состоится традиционный семейный праздник «Маленький чемпион», организованный газетой «Комсомольская правда-Псков». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции издания. 

На дорожки выйдут 84 малыша в возрасте от 6 месяцев до двух лет, они будут соревноваться в скорости преодоления ползком 10-метровой дистанции. Призёрам вручат медали, дипломы и подарки, а абсолютный победитель будет награждён кубком. 

Во время забегов в зале будут проходить мастер-классы для дошкольников и школьников, выступят творческие коллективы, а родители смогут ознакомиться с многочисленными книжными коллекциями «Комсомольской правды».

Начало праздника запланировано на 10:30, но участникам соревнований необходимо подойти к 10:00, чтобы подтвердить свое участие и получить приветственные подарки.

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