Велогонка в рамках Открытого кубка области стартует в Псковском районе
30 апреля состоится индивидуальная гонка на участке трассы Писковичи — Молгово в рамках Открытого кубка Псковской области, посвященного памяти велопутешественника Глеба Травина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки региона.
Второй этап пройдет 24 сентября на шоссе Палкино - Изборск. Запланирована групповая гонка на 60, 30, 15 км по возрастным группам.
Добавим, Глеб Травин – советский путешественник, уроженец Псковской области. В 1928-1931 годах он совершил путешествие на велосипеде вдоль границ СССР, включая арктическое побережье общей протяжённостью 27-30 тысяч километров. Именем Глеба Травина названы клубы путешественников в Лозовой, во Львове, в Петропавловске-Камчатском, а также за рубежом — в городах Гера и Берлине.