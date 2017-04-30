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Спорт

Велогонка в рамках Открытого кубка области стартует в Псковском районе

30 апреля состоится индивидуальная гонка на участке трассы Писковичи — Молгово в рамках Открытого кубка Псковской области, посвященного памяти велопутешественника Глеба Травина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

Второй этап пройдет 24 сентября на шоссе Палкино - Изборск. Запланирована групповая гонка на 60, 30, 15 км по возрастным группам.

Добавим, Глеб Травин – советский путешественник, уроженец Псковской области. В 1928-1931 годах он совершил путешествие на велосипеде вдоль границ СССР, включая арктическое побережье общей протяжённостью 27-30 тысяч километров. Именем Глеба Травина названы клубы путешественников в Лозовой, во Львове, в Петропавловске-Камчатском, а также за рубежом — в городах Гера и Берлине.

 

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