Ансамбль «Сказ» отметил свое 40-летие двухчасовым концертом в Пскове

09:24, 30 апреля 2017, ПАИ

29 апреля в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 40-летие со дня создания отметил ансамбль «Сказ». По этому случаю коллектив выступал перед публикой более двух часов, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава Пскова Иван Цецерский, поздравляя юбиляров, подчеркнул: «Я поклонник ансамбля, знаю всех участников. Каждый - талант, хотя многие не являются профессиональными музыкантами, работают в других сферах. «Сказ» - не только визитная карточка Пскова, это наша гордость. Псков и «Сказ» - единое целое». То, как коллектив представляет Псков и всю Россию за рубежом, глава города сравнил с выполнением задачи государственной важности.

И. Цецерский отметил, что большая заслуга в том, что Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове в 2019 году, принадлежит «Сказу», и вручил его художественному руководителю Константину Абабкову медаль «За заслуги перед Псковом», а артистам - почётные грамоты и благодарственные письма главы города. Весь коллектив награждён почётной грамотой Псковской городской Думы.

Заместитель председателя областного Собрания Виктор Остренко наградил ансамбль и отдельных артистов почётными грамотами администрации региона и облсобрания. «Подтверждение мастерства коллектива - это юбилейный отчётный концерт при таком великолепном полном зале», - сказал он.

В свою очередь начальник Управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов выразил суть многочисленных поздравлений в адрес коллектива словами, подтверждающими его народное признание: «Когда мы ездим на Ганзу, люди спрашивают: «Где будет «Сказ» выступать?»

С праздником юбиляров поздравили хоры Псковской митрополии и храма Александра Невского и их дирижёр Любовь Быкова. Гостем концерта стал народный ансамбль «Сорока» из Великого Новгорода.

Добавим, в репертуаре ансамбля «Сказ» - обработки русских народных песен, композиции, основанные на псковском фольклоре, классические произведения, попурри на темы современных эстрадных произведений.

Созданный в 1977 году музыкантом, педагогом, композитором Виталием Румянцевым ансамбль носит его имя и почетное звание «Народный самодеятельный коллектив». С 2007 года, продолжая традиции основателя коллектива, руководит ансамблем обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков.

В 1987 году была создана танцевальная группа, которая многие годы исполняла хореографические постановки балетмейстера Юрия Колючкина. С 2015 года ею руководит его ученица Яна Колюкаева. В настоящее время в составе ансамбля 27 человек: это инструментальная группа, 4 танцевальные пары, балетмейстер и 2 солистки: Светлана Дмитриева и Алина Рулёва.

Сегодня «Сказ» работает на базе МБУК «Городской культурный центр». За 40 лет существования ансамбль дал более 3500 концертов. Коллектив является лауреатом многих международных фестивалей и конкурсов, занесён в Книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию Пскова», в 2009 году ансамбль стал лучшим коллективом Псковской области.

«Сказ» ежегодно представляет Россию и город Псков на Международных Ганзейских днях, принимает участие в Днях русской культуры в странах Прибалтики.