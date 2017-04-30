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Массовые проверки водителей пройдут 30 апреля на двух площадях Пскова

30 апреля в Пскове  сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

С 10:00 до 10:30 сотрудники ДПС будут дежурить на площади Победы, 2 мая с 16:30 до 17:00 - на площади Героев-десантников.

Основные цели мероприятия - проверка водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выявление нарушений правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также установление лиц, уклоняющихся от сдачи водительских удостоверений, подлежащих изъятию. 

 

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