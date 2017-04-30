Семейный праздник «Маленький чемпион» начался в Пскове

10:31, 30 апреля 2017, ПАИ

30 апреля в 10:30 в Пскове в спорткомплексе «Олимп» начался традиционный семейный праздник «Маленький чемпион», организованный газетой «Комсомольская правда-Псков». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции издания.

На дорожки выйдут 84 малыша в возрасте от 6 месяцев до двух лет, они будут соревноваться в скорости преодоления ползком 10-метровой дистанции. Призёрам вручат медали, дипломы и подарки, а абсолютный победитель будет награждён кубком.

Во время забегов в зале будут проходить мастер-классы для дошкольников и школьников, выступят творческие коллективы, а родители смогут ознакомиться с многочисленными книжными коллекциями «Комсомольской правды».