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Культура

Участники заочного тура фестиваля «Вместе мы — Россия» будут отобраны в Пскове до 5 мая

Завершается I этап Всероссийского фестиваля народного творчества «Вместе мы — Россия». Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском областном центре народного творчества, заявки от культурно-досуговых учреждений региона принимаются до 3 мая.

В фестивале могут принять участие взрослые и молодежные фольклорные коллективы и ансамбли народной песни, музыки, танца, а также солисты-исполнители.

4-5 мая состоится заседание оргкомитета, где будут окончательно определены победители областного этапа фестиваля по всем номинациям, лучших рекомендуют для участия в заочном туре в Москве.

II этап фестиваля запланирован на ноябрь, он состоится в столице в форме конкурса и заключительного гала-концерта фестиваля «Вместе мы - Россия», посвященного Дню народного единства.

 

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