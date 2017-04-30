Участники заочного тура фестиваля «Вместе мы — Россия» будут отобраны в Пскове до 5 мая

15:51, 30 апреля 2017, ПАИ

Завершается I этап Всероссийского фестиваля народного творчества «Вместе мы — Россия». Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском областном центре народного творчества, заявки от культурно-досуговых учреждений региона принимаются до 3 мая.

В фестивале могут принять участие взрослые и молодежные фольклорные коллективы и ансамбли народной песни, музыки, танца, а также солисты-исполнители.

4-5 мая состоится заседание оргкомитета, где будут окончательно определены победители областного этапа фестиваля по всем номинациям, лучших рекомендуют для участия в заочном туре в Москве.

II этап фестиваля запланирован на ноябрь, он состоится в столице в форме конкурса и заключительного гала-концерта фестиваля «Вместе мы - Россия», посвященного Дню народного единства.