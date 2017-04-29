Очевидцев ДТП с пострадавшим ищут полицейские в Пскове

11:25, 30 апреля 2017, ПАИ

Полиция устанавливает очевидцев ДТП, произошедшего 25 апреля в 21:15 на перекрестке улицы Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД по региону.

33-летний водитель автомашины «Дэу Нексиа» совершил наезд на неустановленного пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии он с различными травмами был помещен в Псковскую областную больницу.

Всех граждан, которые стали очевидцами произошедшего или владеют информацией о пострадавшем, просят обратиться по телефонам 29-25-83 или 02.

Также стражи порядка ищут свидетелей ДТП, случившегося 28 июля 2016 года около 7:00 на 9-м километре дороги Мартьяново - Урицкое в деревне Поречье Великолукского района. Там произошло столкновение мотоцикла «Ямаха» и скутера «Ибрис».

Людей, располагающих какой-либо информацией по этой аварии, просят оказать содействие следствию и позвонить по телефонам 3-74-77, 3-62-56 или 02.