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Очевидцев ДТП с пострадавшим ищут полицейские в Пскове

Полиция устанавливает очевидцев ДТП, произошедшего 25 апреля в 21:15 на перекрестке улицы Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД по региону.

33-летний водитель автомашины «Дэу Нексиа» совершил наезд на неустановленного пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии он с различными травмами был помещен в Псковскую областную больницу.       

Всех граждан, которые стали очевидцами произошедшего или владеют информацией о пострадавшем, просят обратиться по телефонам 29-25-83 или  02.  

Также стражи порядка ищут свидетелей ДТП, случившегося 28 июля 2016 года около 7:00 на 9-м километре дороги Мартьяново - Урицкое в деревне Поречье Великолукского района. Там произошло столкновение мотоцикла «Ямаха» и скутера  «Ибрис».

Людей, располагающих какой-либо  информацией  по этой аварии, просят оказать содействие следствию и позвонить по телефонам 3-74-77,  3-62-56 или 02.

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