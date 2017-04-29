Опочанка скончалась в больнице после наезда автомобиля «Land Rover»
В результате ДТП, случившегося 29 апреля в 23:45 в Опочке на 413-м км трассы Р-23, погибла 29-летняя местная жительница, стало известно Псковскому агентству информации.
28-летний водитель машины «Land Rover», проживающий в Невеле, сбил женщину вне пешеходного перехода. Она переходила проезжую часть перед близко идущим транспортным средством.
Пострадавшая была доставлена в больницу, где впоследствии скончалась от полученных травм.