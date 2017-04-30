Более 5 тысяч новобранцев направлены на службу из регионов, где дислоцируются войска ЗВО

13:59, 30 апреля 2017, ПАИ

Командование Западного военного округа подвело промежуточные итоги призыва граждан на военную службу весной текущего года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны.

На сегодняшний день 26 военных комиссариатов регионов, на территории которых дислоцируются войска ЗВО, в том числе Псковская область, направили на военную службу более 5 тыс. новобранцев, из них почти 2 тыс. призывников в соединения и воинские части ЗВО.

«Весенняя призывная компания, как и предыдущая, проходит под постоянным общественным контролем и предполагает работу на постоянной основе в составе призывных комиссий представителей общественных организаций, а также сопровождение команд призывников родителями», - отметили в ведомстве.

Завершится весенний призыв 15 июля. Всего военкоматы регионов направят в Вооруженные силы и другие ведомства, в которых предусмотрена военная служба, 48 тыс. молодых людей.