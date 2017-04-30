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Общество

Более 5 тысяч новобранцев направлены на службу из регионов, где дислоцируются войска ЗВО

Командование Западного военного округа подвело промежуточные итоги призыва граждан на военную службу весной текущего года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны.

На сегодняшний день 26 военных комиссариатов регионов, на территории которых дислоцируются войска ЗВО, в том числе Псковская область, направили на военную службу  более 5 тыс. новобранцев, из них почти 2 тыс. призывников в соединения и воинские части ЗВО.

«Весенняя призывная компания, как и предыдущая, проходит под постоянным общественным контролем и предполагает работу на постоянной основе в составе призывных комиссий представителей общественных организаций, а также сопровождение команд призывников родителями», - отметили в ведомстве.

Завершится весенний призыв 15 июля. Всего военкоматы регионов направят в Вооруженные силы и другие ведомства, в которых предусмотрена военная служба, 48 тыс. молодых людей.

 

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