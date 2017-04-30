Школьница из Струг Красных Арина Павлова вышла в полуфинал шоу «Ты супер!»

11:49, 30 апреля 2017, ПАИ

16-летняя школьница из Струг Красных Арина Павлова вышла в полуфинал шоу «Ты супер!» на НТВ. На сайте телекомпании размещен выпуск с ее участием.

В исполнении Арины прозвучала композиция «Faded», и все члены жюри нажали «зеленые кнопки».

После выступления юной певицы композитор, музыкальный продюсер Виктор Дробыш сказал, что любой фильм о любви и доброте должен сопровождаться ее голосом.

Известная певица Маргарита Суханкина назвала школьницу принцессой, сказочной и чистой девочкой, словно сошедшей с небес. Также она отметила, что Арина феноменально пользуется микрофоном.

Талантливой назвала юную артистку певица Елка. «Удивительно, как ты бережно поешь каждую нотку. Они у тебя ювелирные-ювелирные», - оценила она.

А популярный певец Стас Пьеха заметил, что голос исполнительницы из Струг Красных «оторван от человеческой суеты».

Арина воспитывается в приемной семье. В детстве из-за частых болезней девочку отдали в музыкальную школу, чтобы игра на флейте помогла ей подлечить легкие. Педагоги сразу заметили, что у Арины — настоящий талант. Вокалом девочка занимается с 8 лет, солирует в детском вокальном коллективе.

Международный детский вокальный конкурс «Ты супер!» - шоу, в котором талантливые дети, оказавшиеся без попечения родителей, получают шанс заявить о себе и продемонстрировать свои вокальные способности всей стране. Участники конкурса «Ты супер!» — воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных и опекунских семей из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Талантливые дети в возрасте от 7 до 18 лет смогут продемонстрировать свои вокальные способности профессиональному жюри и миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами.

