До +14 градусов и дождь обещают псковские синоптики 1 мая
1 мая на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.
Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит -1…+4 градуса, днем: +9…+14. Атмосферное давление будет выше нормы.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.