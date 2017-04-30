До +14 градусов и дождь обещают псковские синоптики 1 мая

17:35, 30 апреля 2017, ПАИ

1 мая на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит -1…+4 градуса, днем: +9…+14. Атмосферное давление будет выше нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.