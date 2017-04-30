Псковский омбудсмен предлагает повысить гарантии обеспечения жилищных прав

12:56, 30 апреля 2017, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и прокурор региона Сергей Белов обсудили актуальные темы ежегодного доклада о соблюдении прав и свобод гражданина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате омбудсмена.

Д. Шахов проинформировал о тех вопросах, которые волновали жителей области и иностранцев, о том, какие обращения он получал в 2016 году.

Со своей стороны С. Белов отметил хорошее взаимодействие и важность проведения совместных мероприятий, направленных на обеспечение прав граждан.

В завершение беседы омбудсмен передал на рассмотрение в прокуратуру ряд своих предложений. По его мнению, их реализация позволит повысить гарантии обеспечения жилищных прав грждан и прав на квалифицированное и компетентное рассмотрение их обращений органами госвласти и местного самоуправления.