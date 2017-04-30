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ПАИ сегодня покажет в прямом эфире матч ФК «Псков-747» против «Знамени труда» из Орехово-Зуево

Сегодня, 30 апреля, в 18:00 футбольный клуб «Псков-747» на домашнем стадионе в рамках 21 тура ФОНБЕТ - Первенства России по футболу 2016-17 годов среди команд клубов ПФЛ в зоне «Запад» примет «Знамя труда» из Орехово-Зуево (Московская область).

После 20 туров псковский клуб занимает 9 строчку турнирной таблицы с 21 очком (4 победы, 9 ничьих, 7 поражений). Сегодняшний соперник псковичей располагается на предпоследнем 13 месте с 13 очками (3 победы, 4 ничьих, 13 поражений).

Псковское агентство информации, как всегда, будет вести прямую трансляцию матча в разделе ПАИ-live

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