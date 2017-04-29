В Ростове-на-Дону задержан мужчина, объявленный в федеральный розыск псковским УФСИН
В ходе проведения мероприятий на железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону сотрудники патрульно-постовой службы местного линейного управления МВД выявили 40-летнего гражданина, находящегося в федеральном розыске за УФСИН РФ по Псковской области. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по СКФО.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Пытаясь избежать уголовного преследования, злоумышленник скрылся, после чего был объявлен в розыск.
В настоящее время проводятся мероприятия с участием инициаторов розыска.