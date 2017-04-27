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Политика

Американский режиссер снимает фильм о президенте России

Американский режиссер Оливер Стоун снимает фильм о президенте России Владимире Путине. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на издание The Sydney Morning Herald.

«Путин - один из самых важных лидеров в мире, и поскольку США объявили его врагом - великим врагом, я считаю, что очень важно, чтобы мы услышали то, что он может сказать», - сообщил Стоун.

Он отметил, что новый фильм «открывает целую точку зрения, о которой мы, американцы, не слышали». По словам режиссера, съемочная группа встречалась с российским лидером четыре раза за два года.

Стоун также подчеркнул, что его лента - не документальный фильм, в, скорее, беседа в форме вопросов и ответов.

 

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