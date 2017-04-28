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Страна и мир

Полиция безопасности Латвии проверяет федерацию русского рукопашного боя

Полиция безопасности Латвии начала проверку местной федерации русского рукопашного боя, которая проводит занятия в детско-юношеском центре Рижской думы и на открытом воздухе. Об этом пишет «Парламентская газета».

Вопросы к федерации появились после сообщений журналистов латвийского телеканала TV3. В передаче «Ничего личного» они рассказали, что в России ширится патриотическое воспитание молодёжи, растёт популярность военных лагерей, организуемых при поддержке православной церкви. В программу, в частности, входят боевые виды спорта и тренировки на полигонах. По информации СМИ, в таких лагерях находился в качестве инструктора основатель Латвийской федерации русского рукопашного боя Сергей Силкин.

«Это и послужило основанием для проверки местной федерации со сторон госбезопасности Латвии», - поясняет издание.

 

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