Полиция безопасности Латвии проверяет федерацию русского рукопашного боя

14:15, 30 апреля 2017, ПАИ

Полиция безопасности Латвии начала проверку местной федерации русского рукопашного боя, которая проводит занятия в детско-юношеском центре Рижской думы и на открытом воздухе. Об этом пишет «Парламентская газета».

Вопросы к федерации появились после сообщений журналистов латвийского телеканала TV3. В передаче «Ничего личного» они рассказали, что в России ширится патриотическое воспитание молодёжи, растёт популярность военных лагерей, организуемых при поддержке православной церкви. В программу, в частности, входят боевые виды спорта и тренировки на полигонах. По информации СМИ, в таких лагерях находился в качестве инструктора основатель Латвийской федерации русского рукопашного боя Сергей Силкин.

«Это и послужило основанием для проверки местной федерации со сторон госбезопасности Латвии», - поясняет издание.