Псковичи почтили память Михаила Минина, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом

14:40, 30 апреля 2017, ПАИ

30 апреля в Пскове на улице Новоселов, 48 состоялся торжественный митинг и возложение цветов к памятной доске ветерану Великой Отечественной войны, псковичу Михаилу Минину, водрузившему в этот день в 1945 году Знамя Победы над Рейхстагом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. В указанном доме М. Минин жил с 1990 по 2008 год.

Затем участники митинги почтили память Почётного гражданина города на его могиле на кладбище в Орлецах. В мероприятии приняли участие заместитель главы Пскова Владимир Воробьёв, ветераны войны и Вооруженных сил, представители общественных организаций, воспитанники центра «Патриот», курсанты Псковского филиала Академии ФСИН.

В. Воробьёв в своей речи подчеркнул: «Сегодня значимый день для всех псковичей. Вся жизнь Михаила Минина прошла по фронтовым дорогам. По своей судьбе он был человеком военным, образцом мужества, стойкости, отваги. Этот великий и скромный человек - Герой Советского Союза. Для нашей молодежи и всех граждан он является образцом для подражания».

В свою очередь председатель областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава - Клуб адмиралов и генералов» генерал-лейтенант Валентин Костенко отметил: «Чем дальше идёт время, тем величественнее становится значимость подвига Михаила Минина».

Депутат городской Думы Григорий Турчин выразил благодарность ветеранам: «Если бы не такие люди, как Михаил Минин, не было бы у нас победы. Он герой для миллионов людей той страны, которую защищал. Хочется сказать добрые слова в память о тех, кто не вернулся с полей войны. Мы будем помнить всегда то, что наши отцы, деды сделали для нас. Они заслуживают уважения. Желаю всем мирного неба над головой, возможность просыпаться, воспитывать детей, внуков. Вечная память».

Напомним, в 19 лет Михаил Минин записался в ополчение. Он воевал на Ленинградском фронте, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. После ранения был госпитализирован, затем служил в артиллерийских войсках разведчиком, участвовал в освобождении Великих Лук, Невеля, Пустошки. Позже М. Минин воевал на территории Латвии, Польши, Германии. Его боевой путь пролёг до Берлина, где он служил в разведке 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии в звании сержанта.

Уже после войны Михаил Минин получил военное образование: окончил Военно-инженерную академию имени Куйбышева и до 1969 года служил в Вооруженных силах.