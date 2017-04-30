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Общество

Следовать примеру святых жен-мироносиц призвал псковичей митрополит Евсевий

29 апреля, накануне Дня памяти святых жен-мироносиц, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе епархии.

Фото pskov-eparhiya.ru

«Из святого Евангелия нам известно о святых женах-мироносицах, которые при жизни Спасителя неотступно пребывали с ним и следовали за ним, слушая его учение и его назидания. Они были свидетелями великих чудес Спасителя и остались верными ему до Голгофы, до распятия. И за это удостоены были они особой милости, особой радости стать первыми свидетелями Воскресения Христова, - сказал владыка. - Они оставили нам образ верности Господу и Спасителю, они оставили пример любви к сладчайшему Иисусу. Эту верность и эту любовь постараемся сохранить и мы в своей жизни. Пусть мир враждует против Бога, пусть его дела направлены на то, чтобы посмеяться над Богом и укорить тех, кто почитает нашего Господа. Но придет время расплаты, придет время, когда и нам Господь откроет двери своего милосердия для жизни вечной, для радости вечной. Неотступны были от Христа жены-мироносицы. И мы да не отступим при любых обстоятельствах, при любых моментах жизни от нашего Господа, сладчайшего Иисуса, который «нашего ради спасения» претерпел крест и страдания, Который и нас с вами зовет к небесной радости и жизни вечной».

Фото pskov-eparhiya.ru

В завершение псковский архипастырь вручил маленьким богомольцам сладкие подарки.

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