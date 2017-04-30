Прокуратура заставила компанию убрать свалку в великолукском лесу

15:29, 30 апреля 2017, ПАИ

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований лесного законодательства и выявила нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проведения надзорных мероприятий установлено, что в лесном массиве квартала 263 выдела 29 Стайковского участкового лесничества КУ «Великолукское лесничество», в 0,3 км от деревни Стайки Великолукского района, расположена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов. Этот лесной участок арендует ООО «Ацтек».

Для устранения выявленных нарушений природоохранная прокуратура направила в Великолукский районный суд исковое заявление с требованием обязать ООО «Ацтек» ликвидировать свалку.

В ходе судебного разбирательства арендатор выполнил требования прокурора.