Расписание занятости ледовой арены Пскова до 7 мая
Опубликовано расписание занятости ледовой арены Пскова с 1 по 7 мая. Информация размещена на сайте Ледового дворца.
1 мая, понедельник
6:00-7:00 – тренировка ХК «Дружина»/ХК «Штурм»
7:15-8:15 – тренировка ХК «Евро-Керамика»/ХК «Барсы»
8:30-9:30 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
9:45-10:45 – секция фигурного катания НП-3 (Робина)
11:00-12:15 – секция фигурного катания ТГ-2, ТГ-1 (Хрипкова, Цветкова)
12:30-13:30 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-1/2, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)
13:45-14:45 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк)
15:00-16:15 – секция хоккея СОГ-3, СОГ-4 (Ваганов, Базилевских)
16:30-17:30 – массовое катание
17:45-18:45 – массовое катание
19:00-20:00 – секция хоккея ТГ-3 +вратари (Автомов)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Ветераны»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Ганза»
22:45-23:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
00:00-1:00 — тренировка ХК «Гвардия»
2 мая, вторник
6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»
7:30-8:30 – технический перерыв
8:45-9:45 – секция хоккея НП1/1, НП1/2 (Пузанов, Пошелюк)
10:00-11:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)
11:00-12:00 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Виолентий)
12:00-13:00 – секция фигурного катания ТГ-1 (Цветкова)
13:15-14:15 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов)
14:30-16:00 – матчевая встреча участников боевых действий Пскова и Санкт-Петербурга
16:15-17:15 – секция хоккея ТГ-3+вратари (Автомов, Пошелюк)
17:30-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий)
19:00-20:00 – секция фигурного катания ТГ-1/2, НП-3 (Хрипкова, Робина)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»
21:30-22:30 — массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
3 мая, среда
6:30:7:30 – тренировка ХК «ВДВ»
7:45-8:45 – технический перерыв
9:00-10:00 – секция хоккея НП-1/1, НП-1/2 (Пузанов, Пошелюк)
10:15-11:00 – секция фигурного катания ТГ1/1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)
11:00-12:15 – секция фигурного катания СОГ-2 (Робина)
12:30-13:30 – аренда льда
13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2 (Хрипкова)
14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 (Цветкова, Хрипкова)
15:45-16:45 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов)
17:00-18:30- секция хоккея ТГ-1 (Виолентий)
18:45-20:15 – секция хоккея ТГ-3 ,НП-3 (Автомов, Пошелюк)
20:30-21:30 – тренировка ХК «Барсы»
21:45-22:45 – тренировка ХК «Медведи»
23:00-00:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
00:15-1:15 – тренировка ХК «Сталь»
4 мая, четверг
6:30-7:30 - тренировка ХК «Евро-Керамика»
7:30-8:30 – технический перерыв
08:45-10:00 – секция хоккея НП-1/1, НП1/2 (Пузанов, Пошелюк)
10:15-11:15 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)
11:30-12:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2(Автомов, Виолентий)
12:45-13:45 – аренда льда
14:00-14:45 – секция фигурного катания НП-2 (Хрипкова)
14:45-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)
15:45-17:00 – секция хоккея НП-3+вратари (Пошелюк)
17:15-18:30 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий)
18:45-20:00 – секция фигурного катания ТГ-1/2, НП-3 (Хрипкова, Робина)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Красный город»
21:30-22:30 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
22:45-23:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
00:00-1:00 – тренировка ХК «Гвардия»
5 мая, пятница
6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»
7:30-8:30 – технический перерыв
8:45-10:00 – секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)
10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Виолентий)
11:30-12:30 – секция фигурного катания СОГ-1, СОГ-2 (Цветкова, Робина)
12:45-13:45 – индивидуальные занятия с тренером
14:00-15:00 – секция фигурного катания НП-1, НП-2 (Цветкова О.Д., Хрипкова А.А.)
15:00-15:45 – секция фигурного катания ТГ-2, ТГ-1 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)
16:00-17:00 — секция хоккея НП-3 (Пошелюк)
17:15-18:45 — секция хоккея ТГ-1 (Виолентий)
19:00-20:00 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Порхов»
22:45-23:45 – тренировка ХК «Метеор-Пыталово»
00:00-1:00 — тренировка ХК «Звезда»
6 мая, суббота
6:30-7:30 – тренировка ХК «Дружина»
7:45-8:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
Международный турнир по хоккею «Кубок Победы»
9:00-14:00
14:15-15:15 – массовое катание
Международный турнир по хоккею «Кубок Победы»
15:30-20:15
20:30-21:30 – тренировка ХК «Ганза»
21:45-23:15 – массовое катание (ночная дискотека 1 час 30 минут по цене 1 часа)
7 мая, воскресенье
7:30-8:30 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
Международный турнир по хоккею «Кубок Победы»
8:45-13:30
13:45-14:45 – массовое катание
Международный турнир по хоккею «Кубок Победы»
15:00-19:45
19:45-20:15 — закрытие турнира
20:30-21:30 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
21:45-22:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
23:00-00:00 – тренировка ХК «Сталь».