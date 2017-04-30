Расписание занятости ледовой арены Пскова до 7 мая

17:12, 30 апреля 2017, ПАИ

Опубликовано расписание занятости ледовой арены Пскова с 1 по 7 мая. Информация размещена на сайте Ледового дворца.

1 мая, понедельник

6:00-7:00 – тренировка ХК «Дружина»/ХК «Штурм»

7:15-8:15 – тренировка ХК «Евро-Керамика»/ХК «Барсы»

8:30-9:30 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

9:45-10:45 – секция фигурного катания НП-3 (Робина)

11:00-12:15 – секция фигурного катания ТГ-2, ТГ-1 (Хрипкова, Цветкова)

12:30-13:30 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-1/2, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)

13:45-14:45 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк)

15:00-16:15 – секция хоккея СОГ-3, СОГ-4 (Ваганов, Базилевских)

16:30-17:30 – массовое катание

17:45-18:45 – массовое катание

19:00-20:00 – секция хоккея ТГ-3 +вратари (Автомов)

20:15-21:15 – тренировка ХК «Ветераны»

21:30-22:30 – тренировка ХК «Ганза»

22:45-23:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

00:00-1:00 — тренировка ХК «Гвардия»

2 мая, вторник

6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»

7:30-8:30 – технический перерыв

8:45-9:45 – секция хоккея НП1/1, НП1/2 (Пузанов, Пошелюк)

10:00-11:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)

11:00-12:00 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Виолентий)

12:00-13:00 – секция фигурного катания ТГ-1 (Цветкова)

13:15-14:15 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов)

14:30-16:00 – матчевая встреча участников боевых действий Пскова и Санкт-Петербурга

16:15-17:15 – секция хоккея ТГ-3+вратари (Автомов, Пошелюк)

17:30-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий)

19:00-20:00 – секция фигурного катания ТГ-1/2, НП-3 (Хрипкова, Робина)

20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»

21:30-22:30 — массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

3 мая, среда

6:30:7:30 – тренировка ХК «ВДВ»

7:45-8:45 – технический перерыв

9:00-10:00 – секция хоккея НП-1/1, НП-1/2 (Пузанов, Пошелюк)

10:15-11:00 – секция фигурного катания ТГ1/1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)

11:00-12:15 – секция фигурного катания СОГ-2 (Робина)

12:30-13:30 – аренда льда

13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2 (Хрипкова)

14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 (Цветкова, Хрипкова)

15:45-16:45 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов)

17:00-18:30- секция хоккея ТГ-1 (Виолентий)

18:45-20:15 – секция хоккея ТГ-3 ,НП-3 (Автомов, Пошелюк)

20:30-21:30 – тренировка ХК «Барсы»

21:45-22:45 – тренировка ХК «Медведи»

23:00-00:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

00:15-1:15 – тренировка ХК «Сталь»

4 мая, четверг

6:30-7:30 - тренировка ХК «Евро-Керамика»

7:30-8:30 – технический перерыв

08:45-10:00 – секция хоккея НП-1/1, НП1/2 (Пузанов, Пошелюк)

10:15-11:15 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)

11:30-12:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2(Автомов, Виолентий)

12:45-13:45 – аренда льда

14:00-14:45 – секция фигурного катания НП-2 (Хрипкова)

14:45-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)

15:45-17:00 – секция хоккея НП-3+вратари (Пошелюк)

17:15-18:30 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий)

18:45-20:00 – секция фигурного катания ТГ-1/2, НП-3 (Хрипкова, Робина)

20:15-21:15 – тренировка ХК «Красный город»

21:30-22:30 – тренировка ХК «АвтоФаворит»

22:45-23:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

00:00-1:00 – тренировка ХК «Гвардия»

5 мая, пятница

6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»

7:30-8:30 – технический перерыв

8:45-10:00 – секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)

10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Виолентий)

11:30-12:30 – секция фигурного катания СОГ-1, СОГ-2 (Цветкова, Робина)

12:45-13:45 – индивидуальные занятия с тренером

14:00-15:00 – секция фигурного катания НП-1, НП-2 (Цветкова О.Д., Хрипкова А.А.)

15:00-15:45 – секция фигурного катания ТГ-2, ТГ-1 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)

16:00-17:00 — секция хоккея НП-3 (Пошелюк)

17:15-18:45 — секция хоккея ТГ-1 (Виолентий)

19:00-20:00 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских)

20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»

21:30-22:30 – тренировка ХК «Порхов»

22:45-23:45 – тренировка ХК «Метеор-Пыталово»

00:00-1:00 — тренировка ХК «Звезда»

6 мая, суббота

6:30-7:30 – тренировка ХК «Дружина»

7:45-8:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

Международный турнир по хоккею «Кубок Победы»

9:00-14:00

14:15-15:15 – массовое катание

Международный турнир по хоккею «Кубок Победы»

15:30-20:15

20:30-21:30 – тренировка ХК «Ганза»

21:45-23:15 – массовое катание (ночная дискотека 1 час 30 минут по цене 1 часа)

7 мая, воскресенье

7:30-8:30 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

Международный турнир по хоккею «Кубок Победы»

8:45-13:30

13:45-14:45 – массовое катание

Международный турнир по хоккею «Кубок Победы»

15:00-19:45

19:45-20:15 — закрытие турнира

20:30-21:30 – тренировка ХК «АвтоФаворит»

21:45-22:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

23:00-00:00 – тренировка ХК «Сталь».