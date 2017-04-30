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Спорт

Псковские десантники победили на открытом «Дуэльном турнире»

Военнослужащие десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ), дислоцированного в Пскове, стали победителями открытого «Дуэльного турнира», посвященного памяти шестой парашютно-десантной роты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ходе турнира десантники состязались с подразделениями правоохранительных и специальных служб Псковской области. Турнир проходил с применением оружия ближнего боя на базе одного из полигонов 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Силовики и десантники соревновались, исходя из принципа «С чем в бою, с тем соревнуюсь».

По условиям состязаний, командам необходимо было поразить четыре мишени на расстоянии 25 м, затем еще четыре мишени на расстоянии 50 м. В каждой должно быть не менее двух пробоин. Оканчивалось упражнение последним выстрелом из пистолета.

При стрельбе команд из автоматического оружия поражение восьми мишеней производилось с расстояний от 25 до 100 м, упражнение заканчивалось, как только один из стрелков поражал все цели в его секторе стрельбы.

Состязания носили плановый характер и проводились с 28 по 29 апреля.

 

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