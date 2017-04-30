«Маленьким чемпионом» в Пскове стал Иван Моисеев

16:34, 30 апреля 2017, ПАИ

Иван Моисеев стал победителем весеннего соревнования «Маленький чемпион». Семейный праздник сегодня, 30 апреля, в спорткомплексе «Олимп». Об этом пишет газета «Комсомольская правда-Псков», выступающая организатором мероприятия.

В 14 забеге сразу два спортсмена - Назар Беляев и Иван Моисеев - показали абсолютно одинаковое время - 9,26 секунды. Победителя удалось определить со второго раза, Иван установил рекорд, преодолев дистанцию за 7,54 секунды, и получил Кубок абсолютного чемпиона.

Также были награждены победители каждого из забегов: Полина Мухина, Федор Гарбузов, Иван Мезин, Анастасия Струкова, Анастасия Сухарева, Артём Белков, Глеб Яковлев, Лиана Гимранова, Дарья Рокотова, Даниил Лисов, Кирилл Лисов, Мария Быченкова, Дарина Кутькова.