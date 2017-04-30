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Общество

Андрей Турчак поздравил с праздником работников пожарной охраны

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил с профессиональным праздником работников пожарной охраны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации регионаю

«Уважаемые работники пожарной охраны! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем пожарной охраны России! Ваша профессия сопряжена с большой опасностью и ответственностью. Денно и нощно вы стоите на страже благополучия и безопасности наших жителей. Вы ежедневно обеспечиваете соблюдение правил пожарной безопасности, защищаете и спасаете от пожаров жилища и имущество людей, а самое главное — человеческие жизни. Ваши знания и умения, реакция и самоотверженность жизненно необходимы», - говорится в поздравлении.

А. Турчак пожелал виновникам торжества здоровья и благополучия, мира и добра семьям.

 

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