На сайте ПАИ стартовала прямая трансляция мачта «Псков-747» против «Знамени труда» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

17:58, 30 апреля 2017, ПАИ

На сайте Псковского агентства информации в разделе ПАИ-live стартовала прямая трансляция матча ФК «Псков-747» против «Знамени труда» из Орехово-Зуево (Московская область). Матч проходит в рамках 21 тура ФОНБЕТ - Первенства России по футболу 2016-17 годов среди команд клубов ПФЛ в зоне «Запад».

После 20 туров псковский клуб занимает 9 строчку турнирной таблицы с 21 очком (4 победы, 9 ничьих, 7 поражений). Сегодняшний соперник псковичей располагается на предпоследнем 13 месте с 13 очками (3 победы, 4 ничьих, 13 поражений).

Посмотреть трансляцию можно здесь >>>.