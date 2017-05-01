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Культура

Псковские викинги (ЛОНГРИД)

Еще в августе 2016 года псковские археологи объявили об открытии на юге области крупного поселения эпохи викингов, располагавшегося на пути «из варяг в греки». Ученые обычно избегают слова «сенсация», но в данном случае готовы сделать исключение. Похоже, речь идет о действительно уникальной находке: на территории России ничего подобного нет. В свое время обнаружение скандинавского захоронения в Пскове и, в частности, так называемой «Варяжской гостьи», всколыхнуло научный мир. Новое открытие также способно преподнести немало сюрпризов ученым. Специально для Псковского агентства информации археолог Александр Михайлов рассказал о том, почему это памятник столь значим для исторической науки, как он был обнаружен и по какой причине процветающее поселение так и не превратилось в город.

Прочитать лонгрид можно по адресу informpskov.ru/vikingi

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