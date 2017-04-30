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ФК Псков-747» одержал первую победу в весеннем этапе первенства России по футболу (ВИДЕО)

ФК «Псков-747» со счетом 2:0 одержал победу в матче против «Знамени труда» из Орехово-Зуево (Московская область), который проходил сегодня, 30 апреля, в рамках 21-го тура ФОНБЕТ - Первенства России по футболу 2016-17 годов среди команд клубов ПФЛ в зоне «Запад».

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, счет на 17-й минуте матча открыл Виктор Недорезов. Забил головой при исполнении углового. Во втором тайме на 67-й минуте Василий Алейников удвоил счет в пенальти.

Отметим, что до этого псковский клуб потерпел три поражения и один раз сыграл вничью.

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