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Общество

День труда отмечается 1 мая

1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник — День труда, который изначально носил название День международной солидарности трудящихся, сообщает calend.ru.

1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих Чикаго принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.

Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой классовой борьбы, имел «политическую окраску» и отмечался демонстрациями, украшенными портретами политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призывами, плакатами и диаграммами о достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства, науки, культуры. Но постепенно этот контекст терялся.

Сегодня этот праздник отмечается в 142 странах и территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая. Для ряда стран традиция собирать людей под знамена профсоюзов еще сохранилась, но в большинстве государств это все же не политический праздник, а именно День труда, яркий весенний праздник, когда организуются народные гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирные шествия и множество увеселительных мероприятий. Для кого-то это просто еще один выходной, в течение которого можно просто отдохнуть или провести время с семьей. 
 

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